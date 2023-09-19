В Токио заявили, что следят за действиями России и Китая в разрезе ситуации на Украине

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио не комментирует состоявшиеся в Москве переговоры министров иностранных дел России и Китая, но внимательно следит за действиями РФ и КНР в контексте ситуации на Украине. Об этом, ссылаясь на пресс-конференцию японского чиновника, сообщает ТАСС.

По словам Мацуно, японское правительство намерено воздержаться от комментариев по поводу дипломатических переговоров третьих стран. Однако в Токио внимательно следят за действиями России и Китая, в том числе в разрезе ситуации на Украине.

Чиновник также заявил, что правительство Японии продолжает добиваться от Пекина, чтобы тот оказал давление на Москву с целью прекращения боевых действий на Украине. Кроме того, Мацуно подчеркнул важность недопущения обхода Россией введенных против нее санкций.

Ранее сообщалось, что Китай установил в Восточно-Китайском море у спорных с Японией островов Сенкаку (Дяоюйдао) исследовательский буй. По информации японских СМИ, буй был установлен в японской исключительной экономической зоне. В этой связи Токио уже заявил протест Пекину.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.