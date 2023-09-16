В Италии введут чрезвычайные меры по борьбе с нелегальной миграцией

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страна примет чрезвычайные меры по борьбе с нелегальной миграцией в стране, давление которой на государств в 2023 году стало «невыносимым». Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Италия испытывает с начала 2023 года миграционное давление, которое является «невыносимым». Она подчеркнула, что Италия и Европа не могут принять такую огромную массу людей.

Мелони подчеркнула, что пригласила председателя Еврокомиссии Урсулу фон Ляйен посетить остров Лампедуза, чтобы та «удостоилась в серьезности ситуации». Итальянский премьер также попросила председателя Европейского совета Шарля Мишеля включить миграционный вопрос в повестку саммита ЕС в октябре.

До этого стало известно, что беспорядки произошли на итальянском острове Лампедуза, где число нелегальных мигрантов превысило количество местных жителей.

Как сообщается, вечером 13 сентября произошли потасовки во время распределения еды в центре временного размещения, который рассчитан на 400 мест и переполнен. Мигранты устроили давку у пункта раздачи еды и воды Красного Креста. Полиция вмешалась в ситуацию, чтобы сдержать толпу.

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