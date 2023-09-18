Замы министра обороны Украины написали заявление об увольнении по собственному желанию

Заместители министра обороны Украины, об отстранении от должности которых стало известно сегодня, написали заявления на увольнение добровольно и больше на эти должности не вернутся. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

По данным издания, они это сделали после просьбы нового главы Минобороны Рустема Умерова.

Министерство хочет провести «полное обновление», пишет издание. В настоящее время идут консультации относительно новых кандидатов на должности.

Ранее украинский нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что правительство Украины сняло с должности почти всех заместителей министра обороны, в том числе Анна Маляр, и государственного секретаря министерства. Причины он не назвал.

Свою должность сохранил первый заместитель украинского министра обороны Александр Павлюк.

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении уволить Алексея Резникова с поста министра обороны страны.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.