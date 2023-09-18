Поезд Ким Чен Ына проехал по российским железным дорогам более четырех тысяч километров

Поезд главы Северной Кореи КНДР Ким Чен Ына в ходе нынешнего визита проехал по российским железным дорогам более четырех тысяч километров, сообщает РИА Новости.

По подсчетам агентства, исходя из публично известных точек маршрута, специальный поезд руководителя КНДР преодолел свыше четырех тысяч километров по железным дорогам Российской Федерации.

Как отмечается в материале РИА Новости, подобное расстояние равно по протяженности Байкало-Амурской магистрали, 70 кругам по Московскому центральному кольцу (МЦК) или трем путешествиям из Петербурга в Москву и обратно.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын надеется, что Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) будет играть важную роль в научно-техническом сотрудничестве между его страной и Россией.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын по окончании своего «официального и дружественного» визита в Российскую Федерацию перед отправлением на спецпоезде из Владивостока поблагодарил президента Владимира Путина, а также власти и народ России за гостеприимство.

Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.