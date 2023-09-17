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В США заявили о подставивших Зеленского оскорблениях Подоляка

Экс-морпех Берлетик: Подоляк подставил Зеленского перед заседанием Совбеза ООН

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Sergei Kholodilin/BelTA/Reuters

Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик высказал мнение, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк серьезно подставил Владимира Зеленского перед заседанием Совета Безопасности ООН. Свою точку зрения он выразил в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.

Берлетик считает, что украинскому главе государства не удастся переманивать на свою сторону Индию и Китай после того, как его старший советник назвал китайцев и индийцев «людьми с низким IQ».

«Он только что оскорбил подавляющую часть Евразии — в России, Китае, Индии, и всех, кто находится между ними. Он оскорбил всех этих людей, которых теперь Зеленский попытается «очаровать», — сказал бывший морпех.

12 сентября советник главы офиса президента Украины заявил о «слабом интеллектуальном потенциале» Индии и Китая, которые, по его мнению, «не анализируют последствия» своих действий. Он обвинил их и Турцию якобы в наживе на украинском конфликте.

Позднее Подоляк, пытаясь оправдаться за слова об Индии и Китае, вновь заявил о «слабом потенциале» этих государств.

Советник главы офиса президента Украины также охарактеризовал Организацию Объединенных Наций как «контору по зарабатыванию денег на хорошую старость», а Международное агентство по атомной энергии и Красный Крест — как «фиктивные организации».

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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