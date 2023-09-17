Лавров усомнился в способности поставок дальнобойных ракет Киеву изменить ход конфликта

Возможные поставки более дальнобойных ракет Украине не изменят ход конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале.

«Я не в состоянии комментировать их заявления, у них семь пятниц на неделе», — сказал министр, комментируя заявление МИД Украины о переговорах по поставкам Киеву дальнобойных ракет ATACMS, которые скоро должны будут быть получены.

По его мнению, Киев тем самым может готовить общественное мнение, но «то, что это не изменит существа происходящего на Украине, — это факт». Министр резюмировал, что украинскую сторону готовили в течение долгого времени к тому, что их руками будут пытаться нанести стратегическое поражение РФ.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Киев скоро получит от США дальнобойные ракеты ATACMS.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.