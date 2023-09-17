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Ким Чен Ын передал подарок Тихоокеанскому флоту

Ким Чен Ын в ходе визита в Приморье передал подарок Тихоокеанскому флоту

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита Приморье передал подарок Тихоокеанскому флоту (ТОФ). Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Уточняется, что глава Северной Кореи передал свой подарок, когда посещал базу ТОФ и поднимался на фрегат «Маршал Шапошников».

Как передает ЦТАК, во время посещения военного аэродрома Кневичи глава Северной Кореи также получил подарок от командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша «в знак безграничной благодарности» за визит.

Агентство также сообщило, что Ким Чен Ын получил еще один подарок от министра обороны РФ Сергея Шойгу. Как отмечает ЦТАК, Глава Минобороны «преподнес уважаемому товарищу Ким Чен Ыну со всей душой приготовленный подарок».

До этого сообщалось, что Ким Чен Ын посетил Приморский океанариум во Владивостоке. Как передавало агентство ТАСС, лидер Северной Кореи осмотрел экспозицию океанариума и посетил шоу морских млекопитающих.

12 сентября Ким Чен Ын впервые за последние четыре года приехал в Россию. На следующий день на космодроме Восточный он встретился с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что обсуждали Шойгу и Ким Чен Ын.

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