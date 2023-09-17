В Приморском океанариуме рассказали о приеме Ким Чен Ына

Директор Приморского океанариума Ольга Шевченко рассказал РИА Новости, что учреждение с огромной честью приняло лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Мы гордимся, что наше научно-образовательное учреждение принимает гостей мирового уровня. Надеемся, что лидеру КНДР понравился наш комплекс, поскольку он является лучшим в России и одним из самых лучших в мире, и это также единственный океанариум в стране, который входит в систему министерства высшего образования и науки», — сказала Шевченко.

До этого сообщалось, что Ким Чен Ын посетил Приморский океанариум во Владивостоке. Как передавало агентство ТАСС, лидер Северной Кореи осмотрел экспозицию океанариума вместе с главой Минприроды РФ Александром Козловым, губернатором Приморья Олегом Кожемяко и послом России в Пхеньяне Александром Мацегорой. Политик также посетил шоу морских млекопитающих.

Ранее стало известно, что глава Северной Кореи посетил Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) во Владивостоке.

12 сентября Ким Чен Ын приехал в Россию. На следующий день на космодроме Восточный он встретился с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что обсуждали министр обороны РФ Сергей Шойгу и Ким Чен Ын.