Глава КНДР Ким Чен Ын посетил Приморский океанариум во Владивостоке. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает агентство, лидер Северной Кореи осмотрел экспозицию океанариума вместе с главой Минприроды РФ Александром Козловым, губернатором Приморья Олегом Кожемяко и послом России в Пхеньяне Александром Мацегорой. Уточняется, что политик посетил шоу морских млекопитающих с участием дельфинов афалин, белух, моржа и сивучей.

Приморский океанариум является частью Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН. Он был создан по поручению президента России Владимира Путина и быстро стал одним из самых популярных туристических мест региона.

До этого сообщалось, что Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) во Владивостоке.

12 сентября Ким Чен Ын впервые за последние четыре года приехал в Россию. На следующий день на космодроме Восточный он встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. Как рассказали в Кремле по итогам переговоров, Путин подарил северокорейскому лидеру перчатку от космического скафандра.

Позднее российский лидер оценил познания Ким Чен Ына в стадиях вывода космических ракет на орбиту, которые тот продемонстрировал на космодроме Восточный.

Ранее стало известно, что обсуждали министр обороны РФ Сергей Шойгу и Ким Чен Ын.