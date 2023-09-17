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В МИД предупредили об усилении НАТО в Арктике

Дипломат Корчунов: Россия превентивно ответит на военное усиление НАТО в Арктике

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Пресс-служба Северного флота

Посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов заявил, что Россия применит комплекс мер для реакции на военное усиление НАТО в Арктике, включая меры превентивного характера.

По словам дипломата, военно-политическое напряжение в Арктике возникло из-за неконструктивной линии США и их союзников.

«Курс на укрепление военного потенциала НАТО в этом регионе, в том числе за счет вступления в альянс Финляндии и планируемого подключения к нему Швеции, свидетельствует о превалировании в НАТО силовых сценариев по обеспечению собственной безопасности в северных широтах в ущерб безопасности других стран», — пояснил Корчунов.

Он добавил, что Москва будет применять комплекс мер, в том числе превентивного характера, исходя из задач, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Стратегии развития Арктики.

До этого сенатор Совфеда Григорий Ледков заявил, что одним из важных путей для развития арктических территорий в России является строительство торгово-логистических центров в населенных пунктах.

До этого концентрация углерода в Арктике превысила норму в 85 раз из-за пожаров в Сибири.

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