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Ким Чен Ыну понравился балет «Спящая красавица»

Лидер КНДР Ким Чен Ын высоко оценил балет «Спящая красавица»

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Артем Геодакян/РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын. прибывший во Владивосток на переговоры с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко высоко оценил балет «Спящая красавица», сообщает »Радио Кореи».

«Ким Чен Ын высоко оценил сценическое исполнение, которое ярко показало силу балета с помощью красивых и изысканных художественных образов, и выразил глубокую признательность выступавшим и [всему] коллективу театра», — указано в сообщении.

Премьера балета Чайковского «Спящая красавица» состоялась на Приморской сцене Мариинского театра в 2017 году в классической хореографии в редакции Эльдара Алиева.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын посетил балет «Спящая красавица» на приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке.

13 сентября на космодроме Восточный состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Они проходили как с участием делегаций двух стран, так и тет-а-тет.

Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от скафандра и пообещал приехать в КНДР.

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