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Журналист рассказал о процветающим фашизме в американской политике

Журналист Никсон сообщил, что в США присутствует ультралиберальный фашизм

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Unsplash

Американский журналист Гарланд Никсон заявил, что в США всегда присутствовал определенный уровень фашизма, однако теперь это трактуется иначе. Об этом сообщают «Известия».

«Теперь это выражается в том, что мы притворяемся хорошими парнями, всегда притворяемся, что делаем что-то по уважительным причинам, будь то права человека, отстаивание прав женщин, отстаивание демократии в какой-либо конкретной стране», — уточнил журналист.

Как считает Никсон, сейчас ситуацию в США можно охарактеризовать как «ультралиберальный фашизм».

По словам автора, теперь США паразитируют и наживаются на тех странах, которые слишком слабы.

До этого голландский политик Тьерри Боде подчеркивал, что США вредят себе и помогают Москве украинским кризисом. По словам общественника, американская империя, сформированная после 1945 года, потеряла свою истинную направленность и ориентацию

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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