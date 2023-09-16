Посол Мацегора рассказал о выгоде для России от приезда Ким Чен Ына

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына позволит вывести отношения России и Северной Кореи на гораздо более высокий уровень, чем был. Об этом заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора, передает ТАСС.

Также дипломат рассказал, что северокорейский лидер интересуется многими направлениями российской экономики и социальной жизни, получает ответы на свои вопросы.

В целом Ким Чен Ын проявляет интерес к России и широкому кругу вопросов взаимодействия между Пхеньяном и Москвой.

Утром 16 сентября министр обороны России Сергей Шойгу продемонстрировал Ким Чен Ыну ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И на аэродроме Кневичи в Приморье, после чего они направились во Владивосток и посмотрели ракетные комплексы и артиллерийские установки фрегата «Маршал Шапошников».

13 сентября на космодроме Восточный состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Они проходили как с участием делегаций двух стран, так и тет-а-тет. После переговоров, которые длились почти пять часов, политики пообедали пельменями с камчатским крабом и подняли друг за друга тосты. В дальнейшем Ким Чен Ын продолжил турне по России, но уже без Путина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от скафандра и пообещал приехать в КНДР.