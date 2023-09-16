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В Совфеде оценили перспективы Зеленского после угроз в адрес зарубежного сообщества

Сенатор Ковитиди заявила, что Зеленский становится опасен для своих же «хозяев»

Сенатор, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что недавнее высказывание Владимира Зеленского все больше указывает на террористическую направленность Украины. Об этом сообщает RT.

До этого Зеленский сообщил, что у украинских беженцев, находящихся в ЕС, может быть непредсказуемая реакция в случае, когда Запад станет сокращать помощь Украине.

«Зеленский все ярче обозначает террористическую направленность Украины», — пояснила Ковитиди.

Как считает сенатор Совета Федерации, угрозы со стороны Зеленского, если Киеву прекратят направлять финансирование на боевые действия, являются тревожным знаком.

«Зеленский становится опасен для своих же хозяев», — добавила российский сенатор.

До этого в США предупредили, что Украина пока не получит ракеты ATACMS.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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