Сенатор, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что недавнее высказывание Владимира Зеленского все больше указывает на террористическую направленность Украины. Об этом сообщает RT.
До этого Зеленский сообщил, что у украинских беженцев, находящихся в ЕС, может быть непредсказуемая реакция в случае, когда Запад станет сокращать помощь Украине.
«Зеленский все ярче обозначает террористическую направленность Украины», — пояснила Ковитиди.
Как считает сенатор Совета Федерации, угрозы со стороны Зеленского, если Киеву прекратят направлять финансирование на боевые действия, являются тревожным знаком.
«Зеленский становится опасен для своих же хозяев», — добавила российский сенатор.
До этого в США предупредили, что Украина пока не получит ракеты ATACMS.
Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.