Шольц не стал прогнозировать, сколько продлится конфликт на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил Украину в дальнейшей поддержке, но не стал прогнозировать, сколько продлится конфликт в этой стране. Об этом политик заявил в интервью газете Welt am Sonntag.

Шольц подчеркнул, что, пока длится вооруженное противостояние, Берлин будет поддерживать Киев, немецкие власти к этому готовы.

При этом он отметил, что никто не может сказать, как долго продлится конфликт на Украине, несмотря на это, украинцы могут быть уверены в поддержке со стороны немцев.

Также Шольц заявил, что он несет ответственность за то, чтобы Германия не принимала неверных решение, которые имели бы фатальные последствия, поэтому каждое решение тщательно обдумывается.

С февраля 2022 года Германия предоставила Украине помощь, в том числе военную, на €22 млрд. В числе прочего Берлин поставил Киеву системы противовоздушной обороны и танки.

На этой неделе Шольц сравнил военную помощь Украине с участием Германии в бомбежках Югославии, когда он и другие депутаты бундестага приняли решение об участии немецкого оружия в войне в югославском государстве.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.