Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме напомнили Украине, чем грозит использование западных ракет

Депутат Шеремет предупредил о последствиях при ударах по Крыму ракетами Запада

close
100%
Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Киев могут ожидать последствия в случае ударов по Крыму ракетами, предоставленными странами Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы видим, что Запад не контролирует безумца Зеленского и их заявления, что ракеты будут применяться только на полях сражений, не стоят и ломового гроша», — подчеркнул Шеремет.

По словам российского парламентария, страны, чьи ракеты применяются военными ВСУ при атаках на Крым, следовало бы признать стороной конфликта.

«Мы должны дать жесточайший ответ на любую агрессию», — подчеркнул депутат Госдумы.

Также Шеремет обратил внимание, что у Запада должно быть понимание, что ни одна агрессивная выходка против РФ не останется безнаказанной.

До этого командующий ВВС Украины Николай Олещук заявлял, что удар по Севастополю нанесли при помощи авиации. В ночь на 13 сентября украинские военные выпустили десять ракет по судоремонтному заводу, расположенному в Севастополе.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях