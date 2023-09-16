В Госдуме напомнили Украине, чем грозит использование западных ракет

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Киев могут ожидать последствия в случае ударов по Крыму ракетами, предоставленными странами Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы видим, что Запад не контролирует безумца Зеленского и их заявления, что ракеты будут применяться только на полях сражений, не стоят и ломового гроша», — подчеркнул Шеремет.

По словам российского парламентария, страны, чьи ракеты применяются военными ВСУ при атаках на Крым, следовало бы признать стороной конфликта.

«Мы должны дать жесточайший ответ на любую агрессию», — подчеркнул депутат Госдумы.

Также Шеремет обратил внимание, что у Запада должно быть понимание, что ни одна агрессивная выходка против РФ не останется безнаказанной.

До этого командующий ВВС Украины Николай Олещук заявлял, что удар по Севастополю нанесли при помощи авиации. В ночь на 13 сентября украинские военные выпустили десять ракет по судоремонтному заводу, расположенному в Севастополе.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.