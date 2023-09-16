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Латиноамериканские и карибские страны предложили включить в G20

Президент Аргентины Фернандес предложил включить в G20 СЕЛАК

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Juan Mabromata/AP

Президент Аргентины Альберто Фернандес предложил присоединить к Группе двадцати (G20) Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, недопустимо, чтобы голос стран Карибского бассейна не был представлен, государства региона должны быть услышаны.

Фернандес также призвал добиться реформы Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), которые, по его мнению, привели мир к критической ситуации, когда «доходы сконцентрированы в руках немногих, а бедность распространена на миллионы человек». 

До этого глава Министерства иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро заявил, что вступление Аргентины в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) открывает большие возможности для развития внешней торговли страны. Он отметил, что участие в этой организации, в которой находятся страны, являющиеся важными торговыми партнерами Аргентины, представляет интересный вызов и возможность расширения экспорта.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.

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