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Зеленского убрали из топ-50 влиятельных евреев газеты The Jerusalem Post

The Jerusalem Post убрала Зеленского из списка 50 влиятельных евреев

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Ida Marie Odgaard/Reuters

Израильская газета The Jerusalem Post опубликовала свой ежегодный список «50 самых влиятельных евреев в мире».

Публикация приурочена к отмечаемому в эти дни празднику Рош ха-Шана — еврейскому Новому году. В перечень включены известные израильские и зарубежные политики, предприниматели, звезды шоу-бизнеса, а также общественные деятели, имеющие еврейское происхождение.

В 2022 году на первое месте списка стоял президент Украины Владимир Зеленский. Тогда The Jerusalem Post назвала его «не только самым влиятельным евреем мира, но и одним из самых влиятельных людей на свете». В актуальном перечне украинского лидера не оказалось, а первую позицию в нем занял глава американской компании OpenAI Сэм Альтман.

При этом в пометке «Постскриптум» после основного списка был упомянут основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

В июне Зеленский в интервью «Би-би-си» назвал президента России Владимира Путина «вторым королем антисемитизма после [Адольфа] Гитлера». Таким образом он прокомментировал слова российского лидера о том, что «Зеленский — не еврей, а позор еврейского народа».

Тогда фициальный представитель Министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайят заявил, что ведомство воздержится от комментариев по поводу высказываний президента РФ о еврейском происхождении Зеленского.

Ранее Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана.

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