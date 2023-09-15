Путин рассказал об иностранных наемниках в рядах ВСУ

Президент России Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Москва фиксирует иностранных наемников и инструкторов на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

«Вчера взяли в плен кого-то из них», — сказал российский президент.

В свою очередь, Лукашенко заявил, что странам Запада надо посчитать, сколько наемников они направили на Украину, а не упрекать Россию, что она якобы «кого-то пригласила».

Лукашенко также отметил на встрече с Путиным, что Запад «спит и видит», чтобы направить на Украину свои регулярные воинские части.

Кроме того, Путин сообщил, что к текущему моменту для участия в спецоперации на Украине записались уже 300 тысяч добровольцев. Глава государства отметил, что всего несколько дней назад говорил о подписании контракта с армией страны 270 тысяч мужчин. Но уже на тот момент эти данные были устаревшими, подчеркнул он.

Ранее в Чечне рассказали об отправке в зону боевых действий новой группы добровольцев.