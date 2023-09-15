Лукашенко рассказал, когда Белоруссия выйдет на досанкционный уровень

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что в 2024 году республика выйдет на досанкционный уровень экономики, передает РИА Новости.

«Думаю, что будущий год у нас будет хорошим годом», — отметил он.

По мнению Лукашенко, Белоруссия, Россия и Северная Корея могут поразмыслить о «сотрудничестве на троих».

«Знаю, что интерес огромный у корейцев к вам. Думаю, кусок работы и Беларуси там найдется. С учетом тех проблем, которые существуют», — сказал белорусский лидер Путину.

Президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что отношения Москвы и Минска в сфере экономики развиваются стабильно и надежно.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи. Основными темами переговоров лидеров двух стран станут международная повестка и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике. Накануне сообщалось, что президент Белоруссии направился с рабочим визитом в Россию.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.