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Песков назвал предателями бизнесменов за антироссийскую позицию

Песков: бизнесмены с антироссийской позицией из-за санкций являются предателями

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что бизнесмены, занявшие антироссийскую позицию из-за введенных Западом санкций, являются предателями. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается выхода из-под санкций, мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции и которые пытаются за тридцать сребреников вывести себя из-под санкций. Это предатели», — отметил Песков.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что предатели России понесут ответственность по закону. По словам главы государства, те, кто встал на путь предательства, «понесут ответственность по закону». «Но мы не будем устраивать «охоту на ведьм», — добавил Путин.

Президент России в ходе выступления на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы, говорил, что страна сможет ответить тем, кто ей угрожает.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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