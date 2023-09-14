Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали о грядущей встрече Путина и Лукашенко

Песков: у Путина запланирована встреча с Лукашенко в Сочи 15 сентября

close
100%
Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин планирует встретиться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко 15 сентября в Сочи.

«Действительно, у президента Путина в Сочи запланированы контакты с Лукашенко», — сказал Песков.

Он отметил, что Минск — ближайший союзник Москвы, и подчеркнул, что главы государства регулярно общаются и обмениваются мнениями.

Также Песков во время брифинга для журналистов упомянул, что у Путина на 14 сентября запланированы внутренние встречи и совещания, которые не подлежат публичному освещению.

14 сентября стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого». По его данным, центральной частью поездки Лукашенко станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 15 сентября. Отмечалось, что в ходе встречи Путин и Лукашенко обсудят международную повестку и региональную проблематику, а также совместные задачи в экономике, в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях.

Ранее Лукашенко отметил прогресс в отношениях Белоруссии с РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях