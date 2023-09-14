В Кремле рассказали о грядущей встрече Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин планирует встретиться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко 15 сентября в Сочи.

«Действительно, у президента Путина в Сочи запланированы контакты с Лукашенко», — сказал Песков.

Он отметил, что Минск — ближайший союзник Москвы, и подчеркнул, что главы государства регулярно общаются и обмениваются мнениями.

Также Песков во время брифинга для журналистов упомянул, что у Путина на 14 сентября запланированы внутренние встречи и совещания, которые не подлежат публичному освещению.

14 сентября стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого». По его данным, центральной частью поездки Лукашенко станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 15 сентября. Отмечалось, что в ходе встречи Путин и Лукашенко обсудят международную повестку и региональную проблематику, а также совместные задачи в экономике, в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях.

Ранее Лукашенко отметил прогресс в отношениях Белоруссии с РФ.