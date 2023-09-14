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Песков рассказал о работе Путина после встречи с Ким Чен Ыном в Амурской области

Песков: Путин прослушал доклад Нарышкина по завершении встречи с Ким Чен Ыном

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Артем Геодакян/РИА Новости

Президент России Владимир Путин уже вернулся в Москву после того, как провел в Амурской области переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, поездка Путина была достаточно насыщенной. Глава КНДР продолжит свое турне по России, в то время как президент РФ уже приступил к своим обычным обязанностям в подмосковном Ново-Огарево.

Песков уточнил, что Путин провел совещание с членами Совета безопасности, основным докладчиком был директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, но были и другие выступающие. Среди тем докладов была защита интересов России.

«Конечно, президент подробно информировал участников оперативного заседания Совбеза о результатах контактов состоявшихся накануне с руководством КНДР», — добавил представитель Кремля.

13 сентября на космодроме Восточный состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Они проходили как с участием делегаций двух стран, так и тет-а-тет. После переговоров, которые длились почти пять часов, политики пообедали пельменями с камчатским крабом и подняли друг за друга тосты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

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