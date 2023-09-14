Политолог назвал возможные цели визита Ким Чен Ына в Россию

Не исключено, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал в Россию, чтобы ознакомиться с ракетной программой околовоенного назначения. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv выразил председатель Русско-Азиатского Делового Совета (РАДС) Максим Кузнецов. Он напомнил, что встреча председателя КНДР и президента РФ Владимира Путина прошла на космодроме «Восточный». Также, по словам эксперта, лидеры двух стран могли обсудить вопросы, касающиеся строительной сферы.

«Ни для кого не секрет, что в Северной Корее есть избыток трудовых ресурсов, в то время как у России, особенно в строительной сфере, сейчас есть серьезный дефицит кадров. Связано это в том числе с тем, что проходят масштабные строительные проекты на новых территориях, связано это с другими особенностями рынка труда. В то же время северокорейские работники востребованы на стройках», — продолжил Кузнецов.

Кроме того, он напомнил, что недавно КНДР посетила делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Встреча глав государств, по его словам, могла стать продолжением этого визита, чтобы обсудить вопросы, заявленные российским военным ведомством, на более высоком уровне.

Глава российского государства до этого заявлял, что с коллегой из КНДР состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе и двусторонним отношениям. Путин назвал разговор «очень хорошим, продуктивным».

Ранее Ким Чен Ын заявил, что России противостоит «сборище зла».