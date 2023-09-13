Пашинян заявил, что признает Нагорный Карабах частью Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство республики признает Нагорный Карабах частью Азербайджана. Об этом он сообщил в интервью для американского издания Politico.

В материале указано, что таким образом глава кабинета министров прокомментировал недавнее заявление президента РФ Владимира Путина по поводу ситуации в регионе. По словам российского лидера, Москва мало что может сделать в Нагорном Карабахе после решения Еревана признать ее частью азербайджанских территорий.

«Пашинян подтвердил эту позицию в интервью Politico, но сказал, что теперь международному сообществу нужно обеспечить, чтобы в регионе не произошло «этнических чисток», — говорится в публикации.

Также армянский премьер-министр подчеркнул, что власти республики больше не готовы полагаться на помощь РФ. Причина тому — продолжающийся украинский конфликт, после начала которого Москва активно стремилась избежать разрыва отношений с Баку и Анкарой, отметил Пашинян.

12 сентября Владимир Путин сообщил, что мандат российских миротворцев в Нагорном Карабахе продолжает действовать. В то же время глава государства выразил надежду на отсутствие у правительства Азербайджана планов провести в регионе «этнические чистки».

Ранее в Государственном департаменте США назвали Нагорный Карабах страной.