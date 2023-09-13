Сообщение о матерящемся переводчике Ким Чен Ына оказалось фейком

Сообщение о том, что переводчик использовал мат во время встречи президента России и лидера Северной Кореи, не подтверждается, рассказали «Газете.Ru» в АНО «Диалог Регионы».

О том, что переводчик не использовал нецензурную лексику, свидетельствует данные системы мониторинга аудиовизуальных материалов «Зефир».

Ранее в сети появилось видео с официального обеда Ким Чен Ына и Владимира Путина. Комментаторы утверждали, что переводчик лидера КНДР якобы употребил обсценную лексику в ходе речи, говоря о «[неприятной] действительности».

По данным системы «Зефир», в действительности переводчик не использовал нецензурную лексику, а сказал фразу «кипучая действительность».

«Искажение восприятия звука может быть обусловлено акцентом спикера, а также прикреплением к исходному видео в публикациях некорректного созвучного текстового описания», — объяснили в АНО «Диалог Регионы».

Алгоритм «Зефира» выявляет дипфейки. Он работает так: звук разбивается на фрагменты, преобразуется в спектрограмму log-Mel, а затем передается в декодер, который при помощи специальных инструментов расшифровывает текст.

До этого Ким Чен Ын рассказал, о чем разговаривал с Путиным.

Ранее Путин сообщил, что Ким Чен Ын планирует посетить несколько российских городов.