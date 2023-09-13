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Глава ГА ООН рассказал об ожиданиях от встречи с Зеленским

Глава ГА ООН сообщил об ожиданиях от встречи с президентом Украины Зеленским

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Председатель сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций Дэннис Фрэнсис заявил, что в случае встречи с украинским главой государства Владимиром Зеленским на полях недели высокого уровня выразит надежду на окончание конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Как добавил Фрэнсис, он согласится встретиться с Зеленским, если тот приедет и пожелает провести такую встречу.

«Я очень внимательно выслушаю, что он скажет», — пояснил глава ГА ООН.

Фрэнсичи предупредил,, что в ГА ООН рассчитывают, что боевые действия получится прекратить в скором времени.

«И мы в Генассамблее надеемся на то, что это может произойти в кратчайшие сроки», — резюмировал он.

До этого в США отреагировали на признание Зеленского о провале контрнаступления ВСУ. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что контрнаступление за отсутствием поддержки с воздуха изначально было обречено на провал.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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