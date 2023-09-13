Захарова прокомментировала высылку руководителя «Sputnik Молдова» Денисова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на вопрос о своем отношении к высылке руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова из страны, заявив о вызове временного поверенного Молдавии в РФ в дипведомство. Об этом сообщается в эфире радиостанции.

«Это не единичная акция, а очередное звено в цепочке неадекватного отношения нынешних молдавских властей к понятию «демократия», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, в Кишиневе не понимают, что такое «свобода слова, права и свобода журналистов».

Как добавила Захарова, в связи с произошедшим временный поверенный Молдавии в Москве вызван в МИД для дачи разъяснений.

До этого стало известно, что руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова депортировали из страны. Отдельно указано, что российский посол Олег Васнецов был поставлен в известность о произошедшем.

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