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Стали известны возможные цели приезда Ким Чен Ына в Россию

Политолог Симонкин: Ким Чен Ын прибыл в Россию для укрепления военных технологий

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Михаил Метцель/РИА Новости

Одна из целей визита главы КНДР Ким Чен Ына в Россию – это укрепление собственных военных технологий. Об этом телеканалу «360» заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, член Молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России Юрий Самонкин. Для Северной Кореи обмен опытом в этой сфере стал актуальным на фоне совместных учений НАТО с Японией и Южной Кореей, отметил он.

«Это связано с защитой территории государства от «нижнего» воздействия НАТО. В первую очередь речь идет о совместных учениях Североатлантического альянса с Японией и Южной Кореей. По мнению Пхеньяна, они угрожают национальной безопасности и вообще нарушают понятие суверенизации КНДР», — пояснил Самонкин.

Северокорейский лидер сейчас особенно стремится к развитию военно-технологического потенциала, добавил эксперт. При этом визит Ким Чен Ына в Россию доказывает, что КНДР становится все более открытой страной, заявляя о своей заинтересованности в многополярном мироустройстве, убежден политолог.

Среди других причин прибытия в Россию Ким Чен Ына Самонкин назвал культурный обмен между странами, создание новых магистральных путей для развития Дальнего Востока, а также возможное создание коалиции с Россией.

Напомним, в Россию Ким Чен Ын прибыл накануне по приглашению президента РФ Владимира Путина. Сегодня утром лидеры двух стран осмотрели космодром Восточный, провели переговоры, а затем пообщались тет-а-тет. В Кремле отмечали, что подписание каких-либо документов по итогам встречи не планируется.

Ранее также стало известно, что Путин дал в честь Ким Чен Ына официальный обед.

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