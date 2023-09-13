Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов заявил, что в Монголии, являющейся одним из стратегических партнеров для Бурятии, Соединенные Штаты хотели устроить переворот по сценарию Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы региона, несмотря на давление Вашингтона, потомки Чингисхана справятся.

Как заметил Цыденов, заместитель главы госдепа США Виктория Нуланд пыталась воздействовать на монгольский народ в том числе для раскачки молодежи.

«Сейчас очень тяжелая ситуация в Монголии. Вся эта лицемерная политика США, которую они проводят там, где им нужно», — подчеркнул глава Бурятии.

Цыденов считает, что руководство, все жители Монголии осознают, когда их пытаются использовать для манипуляции.

«Когда был Чингисхан, США еще не было. Если бы США в то время были, думаю, Чингисхан и США бы взял», — заключил глава российского региона.

До этого замгоссекретаря США Нуланд провела в Нигере сложные переговоры с мятежниками. США решили приостановить оказание финансовой помощи Нигеру.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».