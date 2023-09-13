Россия проведет демарш Британии из-за данных о подготовке украинских диверсантов

Россия по дипломатическим каналам проведет демарш Великобритании в связи с данными о том, что Лондон участвовал в подготовке украинских диверсионных групп, которые планировали атаки на территории России. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, на этот раз Москва доведет до Лондона не просто свои доводы, а абсолютное неприятие, порицание и требование прекратить такую деятельность.

В мае в Лондоне заявляли, что проникновение диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию России никак не повлияет на позицию властей Великобритании по вопросу предоставления помощи Украине, поскольку она заключается в признании всех действий Киева направленными на защиту собственной территории.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.