Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия проведет демарш Британии из-за данных о подготовке украинских диверсантов

Захарова: РФ проведет демарш Великобритании из-за связей с украинской ДРГ

close
100%
Depositphotos

Россия по дипломатическим каналам проведет демарш Великобритании в связи с данными о том, что Лондон участвовал в подготовке украинских диверсионных групп, которые планировали атаки на территории России. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, на этот раз Москва доведет до Лондона не просто свои доводы, а абсолютное неприятие, порицание и требование прекратить такую деятельность.

В мае в Лондоне заявляли, что проникновение диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию России никак не повлияет на позицию властей Великобритании по вопросу предоставления помощи Украине, поскольку она заключается в признании всех действий Киева направленными на защиту собственной территории.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях