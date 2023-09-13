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МИД РФ анонсировал проведение заседания по Афганистану в конце сентября в Казани

Захарова подтвердила проведение 29 сентября заседания по Афганистану в Казани

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Заседание московского формата консультаций по Афганистану состоится 29 сентября в Казани с участием ключевых региональных игроков. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

«Много было вопросов по московскому формату консультаций по Афганистану. Я хотела бы подтвердить его проведение — состоится 29 сентября в Казани», — отметила дипломат.

По ее словам, это будет очередное, пятое заседание московского формата консультаций с участием ключевых региональных игроков.

Захарова обратила внимание, что на встрече планируется обсудить текущую обстановку в Афганистане, поднять вопросы межафганского примирения, обеспечения региональной безопасности и восстановления страны. Совместное заявление стороны намерены принять по итогам мероприятия.

В феврале президент РФ Владимир Путин в ходе консультаций с секретарями советов безопасности по афганской проблематике заявил об активизации в Афганистане международных террористических организаций после «бегства» оттуда сил США.

Ранее Путин охарактеризовал ситуацию в Афганистане как «очень сложную».

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