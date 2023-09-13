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Путин напомнил Ким Чен Ыну об общей истории

Путин на встрече с Ким Чен Ыном напомнил, что СССР первым признал КНДР

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Артем Геодакян/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном напомнил, что Советский Союз первым признал КНДР как независимое государство, сообщает ТАСС.

«Напомню, что именно наша страна была первой, кто признал суверенное и независимое государство — Корейскую Народно-Демократическую Республику», — заявил Путин.

Российский президент добавил, что встреча с северокорейским лидером проходит «в особое время», упомянув 75-летие образования КНДР, а также не менее важный юбилей — победу КНДР в Корейской войне. Путин отметил также советскую помощь в этом вооруженном конфликте.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике.

Также российского президента спросили, будет ли на переговорах обсуждаться военно-техническое сотрудничество. Глава государства подчеркнул, что с Ким Чен Ыном поговорит «по всем вопросам не спеша», так как время есть.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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