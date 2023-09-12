Экс-премьер Нигера вернулся на родину из Франции

Бывший премьер-министр Нигера Хама Амаду вернулся на родину из Франции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на AFP.

По данным агентства, Амаду два года провел за границей, где проходил обучение. Чиновник был известен критическим отношением к действующему президенту Нигера Мохаммеду Базуму. Он возглавлял правительство страны в период с февраля 1995 года по январь 1996-го и затем с января 2000-го до июня 2007 года.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна не собирается признавать власти мятежников в Нигере и выведет войска из государства только по просьбе законного лидера страны Мохамеда Базума.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.

28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.