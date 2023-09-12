В Евросоюзе признали, что совершенно не ожидали мятежа в Нигере

Переворот, произошедший в Нигере в конце июля, стал полной неожиданностью для Европейского союза (ЕС). Об этом в ходе выступления на пленарной сессии Европейского парламента (ЕП) в Страсбурге заявил верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что представители ЕС посещали африканскую республику незадолго до мятежа. В тот момент дипломаты не зафиксировали никаких предпосылок для свержения президента Мохаммеда Базума.

«Я был там, но не увидел приближение мятежа. Это был самый неожиданный переворот», — подчеркнул Боррель.

26 июля личная гвардия президента Нигера Мохаммеда Базума задержала главу государства и его супругу. После этого Вооруженные силы страны объявили о прекращении работы всех органов власти, а также ввели комендантский час и закрыли границы.

На следующий день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к мятежникам с требованием остановиться и освободить президента. Тогда же правительства США и стран Европейского союза осудили действия военных, а российское руководство призвало стороны к решению конфликта путем диалога.

28 июля генерал Абдурахман Тчиани, до переворота возглавлявший гвардию лидера республики, объявил себя председателем Национального комитета по спасению родины.

Ранее в Нигере впервые после переворота открыли воздушное пространство страны для гражданских самолетов.