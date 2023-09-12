Джордж Буш удивился своей фотографии с Евгением Пригожиным

Джордж Буш младший (43-й президент США в 2001—2009 годах) был «шокирован» после того, как узнал, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин однажды подавал ему еду в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание Business Insider.

Как пишет издание, во время выступления на Ялтинской конференции по европейской стратегии Буша, который выступил там по видеосвязи, спросили, считает ли он, что новость о падение самолета Пригожина его шокирует.

«Нет, что меня шокирует, так это то, что на днях я увидел фотографию саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге, где он был парнем, который подавал мне еду», — сказал Буш и назвал Пригожина «шеф-поваром [президента РФ Владимира] Путина».

Буш младший также сказал, что не может вспомнить, встречался ли он с ним лично.

Business Insider отмечает, что на фотографии, датированной 14 июля 2006 года, запечатлен момент ужина Джорджа Буша и его жены Лоры Буш с Пригожиным и Путиным в Константиновском дворце во время 32-го саммита G20.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вполне возможной версию о «преднамеренном злодеянии», из-за которого разбился самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Ранее Путин назвал Пригожина «человеком сложной судьбы и талантливым бизнесменом».