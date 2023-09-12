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Тимошенко прокомментировала возможность проведения выборов на Украине

Тимошенко заявила, что Украина не будет проводить выборы во время конфликта с РФ

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РИА «Новости»

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Киев не будет проводить парламентские выборы во время конфликта с Россией. Об этом она заявила в интервью изданию Euroactiv.

«Во время выборов политические партии борются друг с другом. Нам нужно единство всей нации во время конфликта», — сказала Тимошенко.

С ее точки зрения, парламентские выборы могут состояться только спустя шесть месяцев после завершения боевых действий. Это связано с тем, что людям необходимо вернуться на Украину.

На данный момент существует слишком много ограничений для реализации «демократических выборов», считает политик.

В конце августа Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине возможно до окончания боевых действий в случае, если западные страны профинансируют их проведение. Он также подчеркнул, что не держится за власть.

До этого советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк также сообщал, что для проведения парламентских и президентских выборов в назначенные сроки Украине потребуются новые поставки систем ПВО, в том числе зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Ранее в Иране объяснили, почему Зеленский не хочет проводить выборы.

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