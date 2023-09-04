Президент Украины Владимир Зеленский использует тему невозможности проведения выборов в стране, чтобы сохранить свою власть. Об этом пишет иранское издание Hamshahri.

«Важно не то, что не будут проведены сами выборы, а то, как эта тема используется, чтобы действующий президент и далее оставался у власти», — сказано в публикации.

По мнению автора публикации, президент, который привел свою страну к военному конфликту с соседней сверхдержавой, должен был уйти в отставку. Он также указал, что с начала специальной военной операции РФ на Украине Зеленский неоднократно продлевал военное положение и всеобщую мобилизацию, что также оказало влияние на дату выборов.

31 августа Зеленский допустил, что он будет баллотироваться на второй срок в случае, если выборы в стране пройдут в 2024 году.

27 августа Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине возможно до окончания боевых действий в случае, если западные страны профинансируют их проведение. Он также подчеркнул, что не держится за власть.

Испанская газета El Pais писала, что власти Украины рассматривают возможность провести выборы в 2024 году, чтобы остановить падение рейтинга президента в преддверии возможных переговоров.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.