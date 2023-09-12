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Путин считает, что выборы в США не повлияют на политику Вашингтона в отношении России

Путин: кто бы ни победил на президентских выборах в США, ничего не изменится

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ВЭФ

Россия не надеется на перемены в США после президентских выборов 2024 года в случае избрания на пост президента Дональда Трампа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ, передает ТАСС.

«Принципиальных изменений на российском направлении во внешней политике Соединенных Штатов не будет, кто бы ни был избран президентом», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что американские власти настроили общество своей страны крайне негативно по отношению к РФ.

При этом Путин отметил, что у России есть много друзей и единомышленников, в том числе и в Америке.

В августе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что завершение конфликта на Украине было бы возможным, если бы Дональд Трамп вернулся на пост главы Белого дома.

До этого Трамп, который ранее заявлял о своем намерении урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа, поделился своим планом действий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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