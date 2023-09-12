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В США заявили, что Байден «демонстрирует слабость» на мировой арене

Губернатор Флориды Десантис указал на слабость Байдена в международных поездках

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Jonathan Ernst/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и губернатор штата Флорида Рон Десантис указал на оплошности и запутанные комментарии действующего главы государства Джо Байдена во время международных поездок. Десантис заявил, что президент страны «спотыкается на мировой арене», его слова приводит Fox News.

«Это парень, который спотыкается на мировой арене. Он демонстрирует слабость», — заявил кандидат в президенты США.

Десантис считает, что поведением Байдена уже воспользовались враги Соединенных Штатов, что «создаст еще больше проблем по всему миру» Вашингтону.

До этого президент США Джо Байден запутался в порядке ответа на вопросы журналистов на пресс-конференции в Ханое. Разобраться в заранее подготовленных к конференции записях ему помог персонал администрации.

Ранее Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё перепутал Ирландию и Исландию.

До этого опрос, проведенный Associated Press и NORС, показал, что большая часть американского общества считает президента США Джо Байдена слишком старым, чтобы быть эффективным следующие четыре года президентского срока.

Ранее на Гавайях обвинили Байдена в бесчеловечности.

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