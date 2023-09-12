Путин рассмотрит предложения по использованию резервных ресурсов при ЧС

Президент России Владимир Путин на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ заявил, что российские власти рассмотрят предложения, которые связаны с использованием резервных средств в случае ЧС и для предотвращения тяжелых последствий. Его слова приводит ТАСС.

«На сегодня можно только при наступлении ЧС что-то использовать, а лучше их использовать, чтобы не наступило тяжелых последствий», — сказал он.

Глава российского государства отметил, что такое предложение «абсолютно обоснованно».

До этого Владимир Путин на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что доходы россиян, в том числе реальные заработные платы, постепенно увеличиваются, но все еще остаются «довольно скромными».

Также президент РФ отметил, что власти страны стремятся сделать условия жизни в ней лучше. Путин подчеркнул, что для руководства государства остается ключевым мнение людей по приоритетным направлениям.

9 сентября Владимир Путин выразил уверенность, что модернизация транспортной системы центральной России выведет инфраструктуру в этой сфере на новый уровень и создаст основу для экономического роста страны.

Ранее в Кремле анонсировали запуск в Москве новых транспортных путей.