Путин встретился с вице-президентом Лаоса

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума встретился с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту и отметил дружеские отношения двух государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«С вашей страной у нас давние очень хорошие, дружеские отношения, и вы сами внесли очень заметный вклад в развитие межгосударственных связей», — заявил Путин.

По его словам, в России Ятхоту знают как «хорошего, надежного друга».

В рамках диалога Путин также попросил ее передать президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту «самые теплые пожелания и привет», а также выразил надежду на то, что в октябре он сможет посетить Россию.

До этого глава правительства Приморья Вера Щербина заявила, что наиболее высокопоставленные иностранные участники Восточного экономического форума (ВЭФ) в этом году будут представлены Лаосом и Китаем.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Мероприятие будет организовано на территории Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский во Владивостоке.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».