Вместе с Ким Чен Ыном в РФ отправились глава МИД и зампредседателя военного комитета

Главу Северной Кореи Ким Чен Ына в поездке в Россию сопровождает значительное количество высокопоставленных чиновников и военных. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Вместе с Ким Чен Ыном, говорится в материале агентства, на специальном поезде в Россию отправились министр иностранных дел КНДР Цой (Чхве) Сон Хи, глава отдела военного управления Центрального комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, заместитель председателя Центрального военного комитета Ли Бён Чхоль и другие северокорейские руководители.

Ранее в Пхеньяне подтвердили, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын во второй половине дня 10 сентября покинул столицу страны Пхеньян и на личном поезде и отправился с визитом в Россию. Во время отъезда руководителя страны провожали члены ее руководства во главе с председателем кабинета министров КНДР Ким Док Хуном.

До этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча российского лидера с руководителем КНДР Ким Чен Ыном состоится в ближайшие дни.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».