Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байден пошутил во время выступления о террористических актах 11 сентября

Байден начал выступление о терактах 11 сентября с шутки

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден во время выступления, посвященного годовщине террористических актов 11 сентября 2001 года, пошутил о своем спортивном прошлом, сообщает РИА Новости.

Байден, находящийся на Аляске, в начале своей речи поприветствовал губернатора штата Аляска Майка Данливи. Президент сказал, что у него с Данливи есть что-то общее, так как они оба из города Скрантон в штате Пенсильвания. Байден заявил, что в то время, когда он сам играл в мяч, он бы очень хотел иметь губернатора Аляски в рядах своего клуба. Президент сказал, что мог бы попасть в число лучших игроков страны, если бы Данливи тогда играл бы вместе с ним. Говоря эти слова, Байден усмехнулся.

Ранее сообщалось, что жители Гавайев негативно восприняли визит президента США Джо Байдена в островной штат после серии масштабных пожаров. По словам лидера республиканского меньшинства в палате представителей регионального парламента Даймонд Гарсия, местное население сочло «пощечиной» поведение американского лидера во время его краткосрочной поездки.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях