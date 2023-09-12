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Байден планирует наложить вето на предложение палаты представителей

Байден наложит вето на поддержанный палатой представителей бюджет Пентагона

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Kevin Lamarque/Reuters

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден наложит вето на поддержанный палатой представителей бюджет Пентагона на следующий год, который «угрожает здоровью и безопасности ЛГБТ-американцев». Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что если проект будет представлен Байдену, то он наложит на него вето.

Подчеркивается, что администрация президента США не согласна с принятым контролируемой республиканцами палатой представителей проектом бюджета, поскольку он не согласуется с выдвинутыми ранее Белым домом предложениями.

До этого губернатор Флориды, кандидат в главы государства Рон Десантис заявил, что мероприятие администрации президента США Джо Байдена в Белом доме, посвященное ЛГБТ-сообществу, продемонстрировало пренебрежение к американскому флагу.

Он также добавил, что в ходе приема Байдена ряд представителей ЛГБТ-сообщества обнажились, нарушив все нормы приличия. Десантис подчеркнул, что властям США стоит осудить подобное поведение.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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