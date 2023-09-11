Пашинян заявил, что ратификация Римского статута не направлена против РФ

Предполагаемая ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не направлена против России. Об этом армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил Общественному телеканалу.

«Что касается ратификации Римского статута, <…> этот процесс связан вовсе не с армяно-российскими отношениями», — отметил он.

По словам Пашиняна, этот процесс начался еще в декабре 2022 года. Армянский лидер подчеркнул, что ратификация Римского статута связана с ситуацией на границе республики с Азербайджаном.

11 сентября Пашинян описал ситуацию в регионе. Премьер-министр подчеркнул, что Азербайджан «скапливает силы» у Нагорного Карабаха.

По мнению Пашиняна, президент России Владимир Путин знает о ситуации на границе Армении и Азербайджана. Пашинян и Эрдоган заявили о намерении продолжать усилия для установления долгосрочного мира в регионе.

Ранее Лавров заявил, что Россия не отдавала Карабах Азербайджану.