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Пашинян заявил, что Путин знает о ситуации на границе Армении и Азербайджана

Пашинян: Путин проинформирован о ситуации на армяно-азербайджанской границе

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин хорошо проинформирован о ситуации на границе Армении и Азербайджана. Об этом в интервью Общественному телеканалу заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Я уверен, что Владимир Путин хорошо проинформирован о ситуации», — отметил премьер-министр Армении.

По его словам, целью телефонных переговоров с остальными лидерами было донести данную информацию до тех, кто не был проинформирован «о тех или иных нюансах».

11 сентября в Армении призвали Пашиняна принять помощь ОДКБ на фоне ситуации вокруг Карабаха. Члены армянских общественных организаций «Щит отечества», «Офицеры запаса» и «Офицеры запаса Службы нацбезопасности» обратились с требованием «проявить волю» в рамках имеющихся полномочий, чтобы предотвратить развитие опасных для Армении событий, которые могут привести к военному столкновению.

7 сентября Пашинян заявил, что Азербайджан сосредоточил войска вдоль границы со страной и разделительной линии с Нагорным Карабахом. В Баку сочли эти слова «политической манипуляцией».

Ранее Эрдоган анонсировал переговоры с Пашиняном по Нагорному Карабаху.

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