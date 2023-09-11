Бербок рассказала, когда пройдет конференция по восстановлению Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок по итогам переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве заявила, что конференция по восстановлению Украины пройдет в Берлине в 2024 году. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы организуем конференцию по восстановлению Украины в Берлине в следующем году», — заявила она.

Бербок также подчеркнула, что Германия — второй поставщик вооружений на Украину после Соединенных Штатов.

Она отметила, что речь идет не только о военной, но и экономической и гуманитарной помощи.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок обсудил передачу дальнобойных ракет Taurus Киеву. По итогам переговоров он заявил, что «процесс принятия решения внутри Германии продвигается вперед».

Также сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин провел телефонные переговоры с украинским коллегой Рустемом Умеровым, в ходе которых стороны обсудили военные нужды Киева.

Ранее глава МИД Германии прибыла в Киев с необъявленным визитом.