Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бербок рассказала, когда пройдет конференция по восстановлению Украины

Бербок: конференция по восстановлению Украины пройдет в Берлине в 2024 году

close
100%
Hendrik Schmidt/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок по итогам переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве заявила, что конференция по восстановлению Украины пройдет в Берлине в 2024 году. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы организуем конференцию по восстановлению Украины в Берлине в следующем году», — заявила она.

Бербок также подчеркнула, что Германия — второй поставщик вооружений на Украину после Соединенных Штатов.

Она отметила, что речь идет не только о военной, но и экономической и гуманитарной помощи.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок обсудил передачу дальнобойных ракет Taurus Киеву. По итогам переговоров он заявил, что «процесс принятия решения внутри Германии продвигается вперед».

Также сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин провел телефонные переговоры с украинским коллегой Рустемом Умеровым, в ходе которых стороны обсудили военные нужды Киева.

Ранее глава МИД Германии прибыла в Киев с необъявленным визитом.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях