Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал, что Запад раскачивает обстановку внутри России

Песков: Запад не гнушается раскачиванием обстановки в России

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад не гнушается ничем для раскачивания обстановки в России. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

«Коллективный Запад не гнушается ничем в попытках раскачать обстановку внутри страны, но здесь он тоже не преуспел», — сказал Песков.

По его словам, уровень консолидации в обществе вокруг президента РФ Владимира Путина остается высоким и попытки стран Запада в этом направлении остаются тщетными.

«Плюс, конечно, принимаются эффективные меры по борьбе с попытками вмешательства в наши внутренние дела: то, что стеснялись делать раньше, сейчас наконец делаем в лоб», — заявил он.

Также Песков ответил на вопрос корреспондента газеты «Известия» о том, можно ли по итогам выборов в РФ говорить о завершении процесса смены элит в стране. Он отметил, что этот процесс не может завершиться, поскольку, как только он завершается, «начинается застой», что недопустимо.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях