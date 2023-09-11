Песков рассказал, что Запад раскачивает обстановку внутри России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад не гнушается ничем для раскачивания обстановки в России. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

«Коллективный Запад не гнушается ничем в попытках раскачать обстановку внутри страны, но здесь он тоже не преуспел», — сказал Песков.

По его словам, уровень консолидации в обществе вокруг президента РФ Владимира Путина остается высоким и попытки стран Запада в этом направлении остаются тщетными.

«Плюс, конечно, принимаются эффективные меры по борьбе с попытками вмешательства в наши внутренние дела: то, что стеснялись делать раньше, сейчас наконец делаем в лоб», — заявил он.

Также Песков ответил на вопрос корреспондента газеты «Известия» о том, можно ли по итогам выборов в РФ говорить о завершении процесса смены элит в стране. Он отметил, что этот процесс не может завершиться, поскольку, как только он завершается, «начинается застой», что недопустимо.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».