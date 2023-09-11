Песков оценил уровень поддержки курса Путина по итогам выборов в сентябре

Результаты сентябрьских выборов демонстрируют абсолютную поддержку россиянами курса президента РФ Владимира Путина, заявил в интервью газете «Известия» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы видим результаты, которые говорят об абсолютной поддержке населением курса Путина, результативности работы власти. <...> Региональные руководители вместе с федеральным правительством в русле поручения президента действуют так, что люди ставят «пятерку», — отметил он.

Представитель Кремля отметил, что прошедшие выборы были «сложными по объему» — на них переизбирали 20 глав регионов и 20 парламентов.

8-9 сентября в 85 субъектах России прошли выборы разного уровня. Впервые в голосовании приняли участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Песков отмечал, что жители новых российских регионов проявили высокую активность в голосовании.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.